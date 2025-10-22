Kayseri'de dayı dehşet saçtı! Yeğenini bıçakla yaraladı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan tartışmada dayı, yeğenine bıçakla saldırdı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla hastaneye kaldırılırken kaçan dayı için çalışma başlatıldı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki bir müstakil evde M.H. (21) ile ismi öğrenilemeyen dayısı arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine dayı yeğenini bıçakla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis olay yerinden kaçan dayıyı yakalamak için çalışma başlattı.