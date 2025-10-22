Hakkari- Cilo-Sat Dağları zirvesi beyaza büründü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları’nın zirvesi etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Kar yağışı ile birlikte ilçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, bölgede etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

22.10.2025 14:41

Hakkari ve ilçelerinde dün gece saatlerinde yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere ise kar yağdı. İlçe merkezinde görülen 4 bin 135 rakımlı Cilo-Sat Dağları'nın zirvesi yağan karla beyaza büründü.

Kar yağışı ile birlikte ilçede hava sıcaklığında hissedilir derecede düşüş yaşanırken, bölgede etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşatıyor.