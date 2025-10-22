Fethiye'de uyuşturucu operasyonunda çatışma! Polise ateş açan şüpheliler yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri tarafından kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Olayda şüpheliler polise ateş açarken bir polis memuru ayağından yaralandı. Ekipler tarafından 2 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 03:00

Paylaş



ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Karaçulha Mahallesi'ndeki bir apartmana operasyon düzenleyen ekiplere, şüpheliler tarafından ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu bir polis memuru ayağından yaralandı. Şüphelilerden biri polis ekibince yakalandı.

Apartmana kaçan ve gizlenen silahlı diğer şüphelinin yakalanması için bölgeye Polis Özel Harekat timi sevk edildi.

Yaklaşık 4 saat süren operasyonun ardından diğer şüpheli de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN