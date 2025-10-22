Aydın'da okul kantininde yangın paniği! İtfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir ortaokulun kantininde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler ekipler tarafından büyümeden söndürülürken dumandan etkilenen 1 itfaiye görevlisi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Beşeylül Ortaokulu'nun kantininde henüz bilinmeyen nedenle dolayı çıktı. Kantinden yayılan dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle alevler okulun diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alınıp, söndürüldü.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen 1 itfaiye personeli Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye erinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın ihbarı üzerine Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan ve Nazilli ilçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek de okula gelip, söndürme çalışmalarını yerinden takip etti. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

