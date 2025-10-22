Adana'daki kına gecesinde dev avize gelinin üzerine düştü

Adana’nın Seyhan ilçesinde bir düğün salonundaki kına gecesinde, tavandaki çember şeklindeki dev avize pistte dans eden gelin Y.Ç.’nin üzerine düştü. Hafif sıyrıklarla kurtulan Y.Ç., tedbir amaçlı bir gün hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 14:14

Paylaş



ABONE OL

Adana'da bir düğün salonundaki kına eğlencesinde tavanda yerinden sökülen çember şeklindeki dev avize, pistte dans eden gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç.'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'ndeki bir düğün salonunda meydana geldi. Salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı. Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç. beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi. Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı.

Y.Ç.'nin şikayeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN