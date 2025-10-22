Trafik güvenliğini tehlikeye atmıştı! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde o motosikletliye ceza yağdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 12 bin 427 lira para cezası kesildi. 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan dosyası ikmalen adli makamlara gönderilen Y.C.K. serbest bırakıldı.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 15:32

Paylaş



ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, 10 Ekim'de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde motosikletiyle makas atarak ilerleyen sürücünün görüntülerinin bazı sosyal medya platformlarında paylaşılması üzerine inceleme başlatıldı.

İncelemede, trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunduğu belirlenen ve kimlik bilgileri tespit edilen Y.C.K. yakalandı.

Y.C.K'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "araçların sağından veya banketlerden yararlanarak geçmek" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplamda 12 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.

"Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan dosyası ikmalen adli makamlara gönderilen Y.C.K. serbest bırakıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN