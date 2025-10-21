Sultangazi'de otomobil kazası! 1 yaralı
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iki aracın karıştığı kazada bir yaralandı. Uğur Mumcu Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde seyir halinde olan S.H. idaresindeki 34 NLM 391 plakalı otomobil, M.S.Y. yönetimindeki 34 PS 6526 plakalı araca çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan M.S.Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.