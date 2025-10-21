Marmaris’te yağmur ve deniz keyfi bir arada

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yağışlı havaya rağmen turistler ve vatandaşlar deniz keyfinden geri kalmadı.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 15:37

Paylaş



ABONE OL

Dünyanın ve Türkiye'nin gözde turizm kentlerinden Marmaris'te tatil yapan turistler, yağmura aldırış etmeden denizin keyfini çıkardı. Marmaris'te yaşayan vatandaşlar ise yağmuru fırsata çevirip balık tutmaya çıktıklarını ifade etti.



Marmaris'te yaşayan Kadir Soner, "Bir yanda yağmur yağıyor, bir yanda da denize giriyorlar. Bu çok güzel bir şey. Biz de bu havada balık bol olur diye balık tutmaya çıktık" diye konuştu.



Marmaris'te yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de aralıklarla etkili olacağı tahmin ediliyor.