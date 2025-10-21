Kırşehir'de 5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Kırşehir polisi tarafından düzenlenen operasyonda 5 ton kaçak kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalarda kaçak tütün operasyonu yaptı. Ekiplerce yapılan çalışmalar sonucunda bir kamyon Kırşehir girişindeki uygulama noktasında durduruldu. Araçta yapılan aramada, 250 çuval içerisinde toplam 5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütünün piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon TL olduğu bildirildi. Operasyonda kamyon sürücüsü O.D. gözaltına alınırken, olayla ilgili olarak 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Yetkililer, kaçakçılıkla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.