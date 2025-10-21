İzmir'de aile faciası! Av tüfeğiyle eşini ve oğlunu vurdu: 1 ölü

İzmir'in Tire ilçesinde gece saatleri Kaya ailesinde yaşanan tartışmada korkunç anlar yaşandı. Ş.K. çıkan tartışmada eşi Gülşen Kaya ve oğlu Aşkın Kaya'yı av tüfeği ile vurdu. Olayda kadın ağır yaralanırken oğlu ise hayatını kaybetti. Saldırının ardından kaçan Ş.K. için çalışma başlatıldı.

Giriş Tarihi: 21.10.2025 05:51

Olay, akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ş.K., evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiği, Gülşen Kaya'nın ise ağır yaralandığı belirlendi. Gülşen Kaya, ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Ş.K.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

