Villaya uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 gözaltı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, bir villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekiplerine ateş açan O.G., gözaltına alındı. Villada yapılan aramada yüklü miktarda uyuşturucu madde, silah ve 400 bin lira ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 19:43

Paylaş



ABONE OL

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye'de piyasaya yüklü miktarda uyuşturucu madde sürüleceği bilgisine ulaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Karagedik Mahallesindeki villaya bugün saat 02.00 sıralarında operasyon düzenlendi. Ekiplerin eve girdiği sırada O.G., rastgele ateş etmeye başladı.

Şüpheli kısa sürede etkisiz hale getirilerek gözaltına alınırken, villada yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 500 gram kokain, 850 gram metamfetamin, 7 adet LSD emdirilmiş A4 kağıdı ve 400 bin lira ele geçirildi. Gözaltına alınan O.G., jandarma karakoluna götürüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN