Ünlü karikatüristten eski sevgilisine tehdit: Kapındaki düşmanım

Karikatürist Revhat Arslan, iddiaya göre aynı yerde oturduğu eski sevgilisini tehdit etmeye başladı. Ayrılığı hazmedemediği iddia edilen Arslan'ın genç kadının oturduğu evin sokağında beklediği ve WhatsApp'tan 'Kapındaki düşmanım, evinin önündeyim.' şeklinde tehdit mesajları attığı belirtildi. Karikatürist hakkında dava açıldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:08

'Rewhat' ismiyle tanınan Karikatürist Revhat Arslan (42), aynı semtte oturduğu eski sevgilisine H.E.'ye (29) kabusu yaşattı. Çeşitli mizah dergilerinde çizerlik yapan karikatürist Revhat Arslan iddiaya göre, geçtiğimiz yıl Şişli'de oturan kız arkadaşından ayrılmayı hazmedemedi. Sürekli genç kadının oturduğu evin sokağında bekleyen Arslan, H.E.'yi sözlü şekilde tehdit ediyordu. Bununla da yetinmeyen Arslan, Whatsapp'tan H.E'ye tehditkar mesajlar atmaya devam etti.

KAPINDAKİ DÜŞMANIM

Sabah'ın haberine göre genç kadını sürekli arayan Arslan, 'Umarım bir gün sokakta karşılaşmayız, kapındaki düşmanım artık, eve geliyorum, bütün zillere basacağım, evin önündeyim' şeklinde mesajlar attı. H.E. tehditlerine ve ısrarlı takiplerine devam eden Arslan hakkında, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Karikatürist Revhat Arslan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'kadına karşı tehdit' ve 'ısrarlı takip' suçlarından 8 aydan 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

