Ordu'da atık toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Ordu'nun Ünye ilçesinde Hacimli ve Katı Atık Toplama Merkezi'nde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bayramca Mahallesi'ndeki merkezde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının yapıldığı merkezde çıkan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.