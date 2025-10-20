Manisa'da motosiklet kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 48 yaşındaki Serkan Yüksel hayatını kaybetti. Evli ve bir çocuk babası olan Yüksel’in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 14:16

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 48 yaşındaki sürücü Serkan Yüksel hayatını kaybetti.



Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu'nun Durasıllı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula istikametine seyir halinde olan Serkan Yüksel (48) yönetimindeki 45 ARM 723 plakalı motosikletin iddiaya göre ön tekeri patladı. Tekerin patlaması sonucu kontrolünü kaybeden Yüksel'in kullandığı motosiklet yolda sürüklenerek devrildi.



Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Serkan Yüksel'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.



Yapılan incelemenin ardından Yüksel'in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Yüksel'in ölümü yakınlarını yasa boğdu.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

