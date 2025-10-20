Köpeğe çarpmayım derken sürdüğü TIR'e devirdi! Pancarlar yola saçıldı!

Aksaray'da TIR sürücüsü köpeğe çarpmamak için manevra yapınca refüje çevrildi. Kazada pancarlar yola saçılması sonucu yol ulaşıma kapanırken kazaya sebep olan köpeğin ise olay yerinden ayrılmadığı görüntüler dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 21:23

Kaza, Aksaray-Adana karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Konya'nın Karapınar ilçesinden 42 L 7695 plakalı tırına yüklediği pancarlarla Amasya'ya gitmek üzere yola çıkan Gökhan Çorakçı (41), Aksaray'a geldiğinde önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederken, kontrolden çıkan tır refüje devrildi. Devrilen tırın dorsesindeki pancarların dökülmesiyle yol trafiğe kapandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kaza mahalline gelen ekipler yolda güvenlik önlemi aldı. Yaralananın olmadığı kazaya sebep olan köpek ise olay yerinden ayrılmadı.



Kazayı anlatan tır sürücüsü Gökhan Çorakçı, "Köpek denk geldi önüme. Ondan kaçalım derken zaten ben de hapşırıyordum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan sonra refüje girmişim, yatmış araba" dedi.

