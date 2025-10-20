İnönü'nün yalısına İBB'den özel muamele! Halka açık yola barikat çektiler

Yalıda oturan Burak Mengenecioğlu, daha önce bölgede balık tutan bir savcıyı vurmuştu. (A Haber arşiv)

DAHA ÖNCE BALIK TUTAN SAVCIYI VURMUŞTU

Bölgede balık tutan vatandaşlarla daha önce birçok kez husumet yaşadığı öğrenilen Burak Mengenecioğlu, daha önce bölgede balık tutan bir savcıyı da vurmuştu. 29 Mayıs 2022'de meydana gelen olayda Gebze Adliyesi'nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Halis Cengiz, Mengenecioğlu'nun ateşlediği tüfekten başına isabet eden saçma sonucu yaralanmıştı. Olayla ilgili hakkında dava açılan Mengenecioğlu ise savunmasında aile yadigarı tabancayı denediğini, birini vurma niyetiyle ateş etmediğini iddia etmişti.