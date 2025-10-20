İnönü'nün yalısına İBB'den özel muamele! Halka açık yola barikat çektiler
Kandilli'de bulunan ve CHP'li Erdal İnönü'nün eşi Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu Edip Efendi Yalısı'nın yan tarafına İBB ekipleri tarafından barikat çekildi. Barikatın, Mengenecioğlu'nun talebiyle çekildiği iddia edilirken; bölgeye gelen balıkçılar yolun halka açık bir yer olduğunu belirtip duruma tepki gösterdi. Mengenecioğlu'nun daha önce de yalının önünde balık tutanlarla çok kez tartıştığı hatta balık tutan bir savcıyı vurduğu da ortaya çıktı.
İstanbul Üsküdar'da bulunan ve balıkçılar tarafından yoğun olarak kullanılan Kandilli Sahili'ne, İBB ekipleri tarafından barikat çekildi. Barikatın, daha önce gündeme gelen içerisinde CHP'li Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü'nün yeğeni Burak Mengenecioğlu'nun oturduğu Edip Efendi Yalısı tarafına çekildiği ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre barikatın, Mengenecioğlu'nun talebiyle İBB ekiplerince çekildiği iddia edildi. Bölgede balık tutan balıkçılar şikayetlerini anlattı. Balıkçılar, "Vatandaş şikayetçi. Biz şikayetçiyiz. Bu yol devlete ait. Hukuki olarak kapatılamaz. Yalıda İnönü'nün yeğeni oturuyor. Balıkçıların sesinden rahatsız olmuşlar. O yüzden kapattılar." dedi.
VATANDAŞ KIZGIN
İki hafta önce İBB ekiplerinden birkaç kişinin bölgeye geldiğini söyleyen balıkçılar, "Bu yalıda Erdal İnönü'nün eşinin yeğeni kalıyor. Normalde yapmamaları lazım, kapatamazlar. Ama kapatmışlar. Burası baya bir uzundu. Buraya gelip giden, oturup çayını kahvesini içen vatandaşlar oluyordu. Artık gelemiyorlar. Balık tutamıyoruz. Bu barikatın kaldırılmasını istiyoruz." diye konuştu.