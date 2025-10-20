Haftanın ilk mesai gününde mega kentte trafik çilesi! Yoğunluk yüzde 80'lere ulaştı

Giriş Tarihi: 20.10.2025 19:56

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası 'nda yüzde 80'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 76'ya kadar yükseldi.

FOTOĞRAF: İHA

Yoğunluğun en fazla olduğu noktalardan biri olan D-100 Karayolu Göztepe mevkiinde her iki istikamette de uzun araç kuyrukları oluştu. İş çıkışında sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken, yer yer trafik durma noktasına geldi.