Çorum Belediyesinden hijyen kurallarına uymayan işletmelere ceza

Giriş Tarihi: 20.10.2025 19:23

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ekin Caddesi ve Hüyük Caddesi 'nde faaliyet gösteren iki ayrı fırında denetim gerçekleştirdi.

Fotoğraf (İHA)

Yapılan incelemelerde hijyen kurallarına aykırı durumlar tespit edilmesi üzerine işletmeler hakkında Encümen tarafından belirlenecek para cezası uygulanmak üzere yasal işlem başlatıldı. Denetim sırasında üretim alanlarının temizliği, hamur hazırlama şartları ve gıda güvenliği standartlarına uygunluk detaylı şekilde incelendi.