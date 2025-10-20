Bursa'da akaryakıt kaçakçılarına operasyon!

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaçak yollarla TIR'a yüklenerek başka şehre götürülmeye çalışılan 26 bin litre kaçak akaryakıt ekiplerin başlattığı çalışma ile ele geçirildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 21:30

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan araştırmada, Nilüfer ilçesinde bir depodan tıra yüklenerek başka illere götürülmek üzere akaryakıt kaçakçılığı yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Operasyon için harekete geçen ekipler, suçüstü yaparak tırı durdurdu. Tırda bulunan F.A. ve E.A, gözaltına alındı.

Tırda yapılan aramalarda su tankları içerisinde 25 bin 140 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

