Antalya'da kayalıklarda mahsur kalan Alman turisti Sahil Güvenlik kurtardı
Altalya'nın Kaş ilçesinde Likya yolu yakınlarında yürüyüş yapan Alman Turist dengesini kaybedince kayalık bölgede mahsur kaldı. Olay yerine ihbar üzerine Sahil Güvenlik ekipleri sevk edilirken G.J. botla kurtarıldı.
Kaş ilçesinde 17 Ekim Cuma günü Likya yolunda yürüyüş yapan 68 yaşındaki G.J. adlı Alman turist, yolunu kaybederek Aperlai Koyu'ndaki kayalık bölgede mahsur kaldı. Şahsın yardım talebi üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, G.J.'yi kayalıklardan bot üzerine alarak kurtardı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen turist, kaldığı otelin bulunduğu Kekova Uçağız Limanı'na güvenli şekilde götürüldü.