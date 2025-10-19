Malatya'da kalaşnikof mermisi panik yarattı! Ekipler güvenlik önlemlerini artırdı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kaldırımda yürüyen iki kardeş yerde mermi görmesi üzerine ekipler harekete geçti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler incelemeler sonucunda merminin Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silaha ait ve dolu olduğu belirlendi. Mermi detaylı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 22:02

Paylaş



ABONE OL

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kaldırımda yürüyen iki kardeş yerde bir mermi fark etti. Kardeşler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirirken, olay yerine sevk edilen ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede merminin Kalaşnikof marka uzun namlulu otomatik silaha ait ve dolu olduğu belirlendi. Mermi, detaylı incelenmek üzere muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN