Hakkari Yüksekova’da su samuru görüntülendi

Hakkari’nin Yüksekova ilçe merkezinden geçen derede, yiyecek arayışında olan bir su samuru görüntülendi.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 14:39

Son dönemlerde ilçenin çeşitli noktalarında sıkça görülmeye başlanan su samurları, doğaseverleri sevindirdi. Akşam saatlerinde ilçenin can damarı olarak bilinen Cengiz Topel Caddesi üzerinde akan derede yiyecek yiyen bir su samuru fark edildi. Dere kenarında bulunan vatandaşlar, bu anları cep telefonlarıyla kaydetti. Su samurunu görüntüleyen vatandaşlar, "Artık Yüksekova'da farklı hayvan türlerini görmek güzel oluyor. Çünkü doğa, canlılarla güzeldir. İlçenin can damarı Cengiz Topel Caddesi'nin içinden geçen derede bugün su samuruna rast geldik ve o anları kaydettik. Doğayı her şekilde korumamız gerek" ifadelerini kullandı.

Bu görüntüler, bölgedeki biyoçeşitliliğin ve doğanın korunmasının önemini bir kez daha gözler önüne serdi.