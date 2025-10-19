Giriş Tarihi: 19.10.2025 17:26

Silahlı saldırının ardından gözaltına alınan şüpheli K.K. (17), kaçmasına yardımcı olduğu belirlenen U.A. (17) ile saldırı anını cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medya hesaplarından paylaşan A.Ç'nin (18) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Denizli'de okul müdürünü tabancayla yaralayan şüpheli tutuklandı (Ahaber.com.tr - Arşiv)

NE OLMUŞTU?

Yenişafak Mahallesi'nde 16 Ekim'de bir ilkokulun müdürü F.Ö, park halindeki otomobiline çocuklarıyla bindiği sırada okulun kantin çalışanı K.K. tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Kantini işleten şüphelinin babasının bir süre önce okul müdürünü kantin sözleşmesi nedeniyle tehdit ettiği, bu nedenle hapis ceza aldığı öğrenilmişti.

Polis, saldırının şüphelinin bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildiğini, görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığını belirlemiş, zanlıların yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi gözaltına almıştı.