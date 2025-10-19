Yaşam

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaparak sürüklenen tekne kurtarıldı

Çanakkale Boğazı’nda makine arızası yaparak sürüklenen ve içinde 2 kişinin bulunduğu tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait bot ile yedeklenerek Eceabat'a yanaştırıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Çanakkale Boğazı'nda Kilye Koyu önlerinde içinde 2 kişinin bulunduğu 10 metrelik tekne makine arızası yaptı ve sürüklenmeye başladı. Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'KIYEM-1' hızlı tahlisiye (can kurtarma) botu sevk edildi.

'KIYEM-1' hızlı tahlisiye botu tarafından yedeklenen tekne, Eceabat'a emniyetle yanaştırıldı.

