Batman'da bağbozumu heyecanı

Batman'ın Gercüş ilçesinde bağbozumu heyecanı başladı. İlçede vatandaşlar bağbozumu ile birlikte cevizli sucuk ve pestil mesaisine girdi.

Giriş Tarihi: 19.10.2025 10:58

Gercüş ilçesinde ve köylerde pekmez mesaisi start aldı. Sabah erken saatlerde üzümleri bağlardan toplayan çiftçiler, üzümlerin geleneksel yöntemle suyunu çıkarıyor. Üzümlerin sıkılmasıyla birlikte elde edilen suy, evlerin önünde kurulan büyük kazanlarda saatlerce odun ateşinde kaynatılarak pekmez, cevizli sucuk ve pestil haline getiriliyor. Zahmetli ama bir o kadar da keyifli süreçte, ateşin başında karıştırılan pekmez hem sabrın hem emeğin sembolü haline geliyor. Tamamen doğal, katkısız ve organik olan Gercüş pekmezi, cevizli sucuğu ve pestili hem lezzetiyle hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkıyor. Her yıl sonbaharda ilçe merkezinde ve köy meydanlarında yükselen üzüm kokusu, hem geçmişin hatıralarını canlandırıyor hem de gelecek nesillere aktarılan bir yerel mirasın sürdüğünü müjdeliyor.

Pekmezin tamamen organik olduğunu belirten çiftçilerden Süleyman Öner, ''Sabahın erken saatlerinde kalkıp dağa gidiyoruz üzümlerimizi toplayıp ev önündeki meydanda suyunu sıkıyoruz. Daha sonra bakır dev kazanların içine koyarak ateşimizi yakıyoruz. Pekmezin kendini temizlemesi için bir parça beyaz taş içine atıyoruz pekmez temiz ve kaliteli olması için yapıyoruz. Saatlerce odun ateşinde kaynatıyoruz. Ortalama 6 ila 8 saat kaynamanın ardından pekmez oluyor. Pekmezimiz organik olduğu için çoğu hastalıklara şifa kaynağıdır. Gercüş pekmezi adı ve namıyla çok kaliteli bir pekmezdir. Gercüş zaten üzümüyle meşhurdur'' dedi.