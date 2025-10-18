Türkiye’den dört köy dünyanın en iyileri arasında!

Giriş Tarihi: 18.10.2025 11:30

Muğla'dan Akyaka, İzmir'den Barbaros, Mardin'den Anıtlı ve Antalya'dan Kale Üçağız köyleri, doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla dünyanın en iyi turizm destinasyonları arasında gösterildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy (AHABER)

TURİZM, KÜLTÜREL MİRASIMIZI KORUYAN BİR GÜÇTÜR"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil; kültürel mirası koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak gördüklerini vurguladı.

Bu anlayışla, Türkiye'nin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceklerini belirten Ersoy, başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Köylerimiz Dünyanın En İyileri Arasında! Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü'nün "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesinde ülkemizden dört köy yer aldı: Akyaka – Muğla, Barbaros – İzmir, Anıtlı – Mardin, Kale Üçağız – Antalya Doğal güzellikleri, köklü kültürleri ve sürdürülebilir turizm anlayışlarıyla öne çıkan bu köylerimiz, Anadolu'nun zenginliğini dünyaya tanıtıyor. Turizmi yalnızca ekonomik bir faaliyet olarak değil, kültürel mirasımızı koruyan, yerel kalkınmayı destekleyen ve insanı merkeze alan bir güç olarak görüyoruz. Bu anlayışla, ülkemizin dört bir yanında kırsal turizmi geliştirmeye, yerel değerleri yaşatmaya ve dünyayla paylaşmaya devam edeceğiz. Bu başarıda emeği geçen herkese ve süreci titizlikle yürüten AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığımıza teşekkür ediyorum."