Düğün salonu önünde dehşet! Babasıyla tartışan şahıslara ateş etti: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinde düğün salonu önünde babasıyla tartışan şahıslara tabancayla ateş açan 14 yaşındaki şüpheli, 5 kişiyi yaraladı. Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken olis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Giriş Tarihi: 18.10.2025 23:34

Paylaş



ABONE OL

Olay, akşam saat 20.30 sıralarında Yeşil Mahallesi Ertugrul Gazi Caddesi'ndeki bir düğün salonu önünde meydana geldi.

İddiaya göre, H.E. ile husumetli olduğu bir grup arasında tartışma çıktı. Babası H.E. ile tartışanları gören İ.E. (14) tabanca ile ateş açtı. Olayda 5 kişi yaralandı, şüpheli ise kaçtı. Durumun 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan yaşı küçük şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN