12 yaşındaki Emir Ali Aktaş psikopat kurbanı

Mersin’de meydana gelen olayda, ekmek almaya giden 12 yaşındaki Emir Ali Aktaş, Yasin Ataş tarafından av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Saldırının ardından Ataş, aynı silahla intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, saldırganın bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenildi.

Mersin'de Yasin Ataş (59), Emir Ali Aktaş'ı (12) kuzeniyle birlikte bakkala gitmek istediği sırada av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Daha sonra kendi otomobilini ateşe veren Ataş, aynı silahla intihar etti. Olay, Mersin'in Tarsus ilçesi Sarıveli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Yasin Ataş elinde tüfekle sokağa çıktı.

Bu sırada, otomobille ekmek almaya gelen kuzenler Emir Ali Aktaş ile Mustafa Aktaş'a (20) ve yoldan geçen Ali Bozan'a ateş etti. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Emir Ali ile olayın şüphelisi Yasin Ataş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Mustafa Aktaş ile Ali Bozan, ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Ataş'ın daha önce de tüfekle rastgele ateş ettiği iddia edildi.