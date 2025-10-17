Sarıyer'de TIR devrildi! Facianın eşiğinden dönüldü

Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, şarampole devrildi. Kaza yerinin yakınındaki çocuk parkında bir etkinlik olduğu öğrenilirken, faciadan dönüldü.

Giriş Tarihi: 17.10.2025 13:12

Paylaş



ABONE OL

Sarıyer Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.

Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında Sarıyer Belediyesi'nin bir etkinliğinin olduğu çocuk parkında faciadan dönüldü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN