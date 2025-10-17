Sarıyer'de TIR devrildi! Facianın eşiğinden dönüldü
Sarıyer'de sürücüsünün kontrolünden çıkan bir TIR, şarampole devrildi. Kaza yerinin yakınındaki çocuk parkında bir etkinlik olduğu öğrenilirken, faciadan dönüldü.
Sarıyer Maden Mahallesi'nde cadde üzerinde şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR şarampole devrildi. Kazada sürücü yaralandı.
Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kaza sırasında Sarıyer Belediyesi'nin bir etkinliğinin olduğu çocuk parkında faciadan dönüldü. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı.