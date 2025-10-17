Fethiye’de yamaç paraşütü faciası! Alman pilot hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 17.10.2025 20:03

16 Ekim tarihinde Ölüdeniz Mahallesi Babadağ'ın 1700 metre pistinden tekli atlayış gerçekleştiren Alman uyruklu yamaç paraşütü pilotu Frederick Sass, akrobasi hareketleri yaptığı esnada paraşütün kapanmasıyla denize düştü.

Kazayı gören çevredeki tekneciler hızla pilotu sudan çıkardı. Kıyıda bekleyen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Sass, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak yoğun bakımda tedavi altına alınan pilot, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.