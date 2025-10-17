Bilecik'te kaçak sigara operasyonu: 1 gözaltı

Bilecik'te kaçak sigara operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
ABONE OL
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda çok sayıda dolu makaron ele geçirildiğini duyurdu. 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan 1 şüpheli şahıs yakalanırken, konuya ilişkin açıklamada Emniyet Müdürü Gökalp Şener, 'Suça ve suçluya geçit vermiyoruz' ifadelerine yer verdi.
Operasyon kapsamında ele geçirilen makaronlara el konulurken, yakalanan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.