Beykoz'da facia gibi kaza! Seyir halindeki servis minibüsü devrildi: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 17.10.2025 05:14

Fotoğraf (İHA)

06 BJ d 616 plakalı ve römork yüklü işçi servisi seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.