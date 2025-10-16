Lise pansiyonunda kurtarma tatbikatı

Düzce'de lise pansiyonunda yapılan tatbikat gerçeği aratmadı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarılırken, yaralananlar UMKE ekiplerince müdahale yapıldı.

Giriş Tarihi: 16.10.2025 05:58

Düzce'de 6.3 büyüklüğünde senaryo gereği orta ölçekli deprem meydana geldi. Depreme bağlı olarak Fen Lisesi pansiyonunda da yangın çıktı. Senaryo gereği kısa süre içerisinde bölgeye gelen sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri okulda mahsur kalan çocukların itfaiye merdivenleri ile kurtardı. Yaralanan çocuklar ise sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması ile ilk yardımları yapılmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Tatbikat gerçeğini aratmazken, Düzce Valisi Selçuk Aslan'da tatbikatı yerinde takip etti.



Gerçeğini aratmayan tatbikatın başarı ile sonuçlandığını belirten Vali Aslan, "Düzce'de Fen Lisesi pansiyonunda yapmış olduğumuz afet hazırlık ve koordinasyon tatbikatı gerçekleştirildi. Gölyaka ilçemizde 6.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme bağlı olarak Fen Lisesi pansiyonunda çıkan yangın senaryosunun işlendiği tatbikatta AFAD'ımız, itfaiyemiz, MEB AKUB ve UMKE Ekiplerimiz hızlı bir şekilde verilen alarm ile birlikte intikal ederek belirlenmiş senaryo çerçevesinde tam nir koordinasyon içerisinde tatbikatı başarı ile sonuçlandırdılar. Öncelikli olarak rabbim memleketimizi her türlü afetten korusun. Ancak başımıza bir afet geldiğinde bugünde olağan zamanlarda yapmış olduğumuz tatbikatlar inşallah bizim müdahale hızımızı katlayacaktır ve afet bilincinin tüm toplumda, personelimizde daha fazla yerleşmesiyle de ihtimal hasarlarımızı minimize etme imkanımız bulunacaktır. Bu saatte tatbikata katılan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum afetsiz günler diliyorum" ifadelerini kullandı.