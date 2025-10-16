Kayseri'de feci kaza: TIR bariyelerde girdi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde TIR şoförü direksiyion hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere girdi. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. TIR büyük hasar alarak kullanılamaz hale gelirken araç vinç ile yoldan kaldırıldı.

Melikgazi ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi Nalçık Bulvarı Mimarsinan Köprüsü girişinde meydana gelen trafik kazasında; Y.T. yönetimindeki 38 YC 215 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere girdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücü Y.T'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada büyük hasar alan tır vinçle kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

