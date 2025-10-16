Kars'ta panik anlar! Müstakil evde çıkan yangın söndürüldü
Kars'ta müstakil bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Bülbül Mahallesi Değirmen Sokakta Ferhat Tepe'ye ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararak çatı kısmına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD), sağlık, polis ve Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.