Kamyonet, otomobile çarptı; nöbet geçiren sürücü hastaneye kaldırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde kamyonetin otomobile çarptığı kazada direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren sürücü Recep Karakullukçu (51), hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Ünye ilçesi Liseler Mahallesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçiren Recep Karakullukçu'nun kontrolünü yitirdiği 60 KD 921 plakalı kamyonet, yol kenarında park halindeki otomobile çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Recep Karakullukçu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Karakullukçu'nun durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.