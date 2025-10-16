Gece dereye uçak gençlerin cenazesi sabah bulundu

Denizli’nin Güney ilçesinde Yasin Dedeoğlu (18) ve Oğuzhan Yoldaş’ın (18) bulunduğu otomobil dereye uçtu. Kaza, sabah saatlerinde fark edilirken ihbar üzerine bölgeye gelen ekipler iki gencin hayatını kaybettiğini belirledi. İşte detaylar...

16.10.2025 09:57

Denizli'de gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kaza yapan gençlerin cansız bedenleri sabah saatlerinde bulundu.



Kaza, Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi. Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de yaşamını yitirdiğini belirledi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

