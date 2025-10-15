Sinop'ta 250 sülün kuşu doğaya bırakıldı

Sinop'ta yaban hayatını desteklemek amacıyla 250 sülün kuşu doğal yaşam alanına bırakıldı.

Giriş Tarihi: 15.10.2025 14:57

Paylaş



ABONE OL

Sinop Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yürütülen yaban hayatını destekleme ve ekosistem dengesini koruma çalışmaları kapsamında, Erfelek ilçesi İncirpınarı köyünde 250 adet sülün kuşu doğaya salındı.



Çalışmalarla ilgili açıklama yapan yetkililer, doğaya salınan kuşların bölgedeki yaban hayatına katkı sağlayacağını ve ekosistemin dengelenmesine yardımcı olacağını belirtti.



Etkinlik, vatandaşlar tarafından ilgiyle takip edilirken, kuşların doğal yaşam alanına uyum sağlaması için gerekli önlemlerin alındığı ifade edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN