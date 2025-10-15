Muğla'da pestisit denetimi: Bazı üzümlerde yasaklı madde tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı ekipler Muğla'da hasat öncesi tarlalarda incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan üzüm numunesinde yasaklı madde olan dimethoate tespit edildi.

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin 2025 yılı hasat öncesi pestisit denetimleri kapsamında, Seydikemer ilçesinde yapılan kontrollerde alınan üzüm numunesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 28 Temmuz 2023 tarihinde yasaklanan aktif madde (Dimethoate) tespit edildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilgili mevzuat gereği, söz konusu ürünler için idari yaptırım uygularken, hasada gelen ürünlerin imha işlemi gerçekleştirildi. Bitkisel üretimde gıda güvenliği ve tüketici sağlığının korunması amacıyla pestisit denetimlerinin ilgili birimler tarafından aralıksız devam edeceği açıklandı.

