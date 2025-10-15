İhbar ekipleri harekete geçirdi! 40 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine ekipler söz konusu noktaya sevk edildi. Olayda 40 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Yediburunlar mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kara üzerinde 9'u çocuk 40 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

