AFAD duyurdu! Balıkesir Sındırgı'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD, Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 20.33’de 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
DERİNLİK 9.12 KM
Depremin 9.12 km kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-10-14
Saat:20:33:36 TSİ
Enlem:39.21556 N
Boylam:28.07833 E
Derinlik:9.12 km
AFAD verilerine göre son depremler şöyle...
2025-10-14 20:33:36 39.21556 28.07833 9.12 MW 4.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-14 20:01:23 37.50972 33.70472 6.99 ML 1.1 Ayrancı (Karaman)
2025-10-14 20:00:29 39.23611 28.19417 6.97 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-14 19:43:04 37.92139 28.80444 7.55 ML 1.3 Sarayköy (Denizli)
2025-10-14 19:42:38 37.46056 33.70556 4.09 ML 1.6 Ayrancı (Karaman)
2025-10-14 19:28:45 39.26444 29.00139 7.1 ML 1.8 Simav (Kütahya)
2025-10-14 19:24:09 39.21972 28.98472 8.66 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-14 19:17:44 36.22139 28.92722 13.65 ML 1.7 Akdeniz - [31.96 km] Seydikemer (Muğla)
2025-10-14 19:11:04 39.2075 28.12389 5.27 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-14 18:45:58 39.22389 29.01278 11.75 ML 1.0 Simav (Kütahya)
2025-10-14 18:42:56 39.17944 28.25389 7.08 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-14 18:39:32 39.23167 28.96556 7.31 ML 1.0 Simav (Kütahya)