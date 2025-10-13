Uyuşturucu yüklü otomobil uygulama noktasından kaçtı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 13.10.2025 21:58

Ardından 4 kişinin bulunduğu 34 DPR 01 plakalı araca çarpan otomobil durdu. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf (DHA)

Otomobilde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi ile kazaya karışan diğer otomobilde ise 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.