Trafikte yol verme kavgası kanlı bitti: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 13.10.2025 23:19

Trafikte seyir halinde olan E.K. (60) ile Y.K., arasında yol verme meselesi yüzünden çıkan tartışma, kısa sürede tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada olay yerinde bulunan E.K.'nın yakınları da kavgaya karıştı.

Fotoğraf (DHA)

Yaşanan arbede sırasında E.K.'nın yakını A.G. tabanca ile 3 kez ateş etti. Mermilerden biri Y.K.'nın ayağına isabet etti. Kavgayı ayırmaya çalışan S.Ç. isimli esnaf da darbedildi.