Toprak işleme makinesine kolunu kaptıran genç öldü

İzmir’in Kiraz ilçesinde, 17 yaşındaki Adem Kaygısız, traktörün arkasındaki rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmaya çalışırken kolunu kaptırarak hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 11:54

İzmir'in Kiraz ilçesinde, traktörün arkasına takılan toprak işleme makinesi rotovatöre sıkışan çuvalı çıkarmak isterken kolunu kaptıran Adem Kaygısız (17), yaşamını yitirdi.

Toprak işleme makinesine kolunu kaptıran Adem öldü (DHA)

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Olgunlar Mahallesi'nde meydana geldi. Adem Kaygısız, amcasıyla, ailesine ait şalgam tarlasındaki otları, 35 BD 039 plakalı traktörle temizlemeye başladı. Traktörün arkasındaki rotovatöre çuval sıkıştı. Çuvalı çıkarmak isteyen Kaygısız, kolunu rotovatöre kaptırdı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde, Adem Kaygısız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaygısız'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Burada yapılan otopsinin ardından Adem Kaygısız'ın cenazesi, bugün yakınları tarafından teslim alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

