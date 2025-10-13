Sinop'ta korku dolu anlar! Ocakta unutulan yemek yangına neden oldu
Sinop'ta ocakta unutulan yemek nedeniyle bir evin mutfağında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, mutfakta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 20.50 sıralarında Yeni Mahalle Hastane Yolu Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sevgi Mert'in (60) ikamet ettiği dairenin mutfak kısmında ocakta unutulan yemeğin tutuşması sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine adrese Sinop Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında can kaybı yaşanmazken, mutfakta maddi hasar meydana geldi.