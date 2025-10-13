Kocaeli'de yol verme kavgasında 1 kişi bacağından yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yol verme ve park meselesi yüzünden kavga çıktı. Taraflardan biri tabanca ile Y.K.'yı bacağından vurdu. Çevredekiler büyük panik yaşarken olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından şüpheliler gözaltına alınırken yaralı hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:20

Olay, saat 18.30 sıralarında Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgi göre, E.K. (60) ile Y.K. (16) arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmaya E.K.'nin yakınlarının da karışmasıyla kavga büyüdü. Kavga sırasında A.G. isimli şahıs tabancasını ateşledi. Seken mermi, Y.K.'nın ayağına isabet etti. Olay sırasında çevrede büyük panik yaşanırken, cadde adeta savaş alanına döndü. Bu sırada tarafları ayırmaya çalışan S.Ç. isimli iş yeri sahibi de darbedildi. Ayağından yaralanan Y.K., çevredeki vatandaşların yardımıyla yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, kavganın büyümesini önledi. Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede 3 adet mermi kovanı buldu. Ayrıca bir iş yerinin camının da kırıldığı belirlendi. Kavga eden taraflar ve yaralı şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürülürken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

