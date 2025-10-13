Elazığ'da motosiklet park halindeki kamyona çarptı: 1 ölü 1 yaralı

Elazığ'da motosikletin park halindeki kamyona çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 22:55

Yazıkonak beldesi ile Organize Sanayi Bölgesi arasında bulunan Yurtbaşı yolunda ilerleyen motosiklet, park halindeki kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, motosikletteki bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan diğer kişi ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

