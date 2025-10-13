Bayburt’un yüksek kesimlerinde kar yağışı

Bayburt’un yüksek kesimlerine ekim ayının 13’ünde kar yağdı. Yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

Giriş Tarihi: 13.10.2025 09:09

Hava sıcaklığının 10 derece düştüğü Bayburt'ta yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Aydıntepe ilçesine bağlı Kılıçkaya yaylasında güne kar yağışı ve tipiyle uyanan vatandaşlardan Bahri Saral o anları telefonuyla kaydederek tanıdıklarına izletti.

Kar ve tipi yüksek kesimlerde zemini beyaz örtüyle kaplarken yazlık lastiklerle yolda seyir halindeki sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.