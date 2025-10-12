Şarkıcı Aydilge'den sahnede Filistin mesajı: Biz son dakika farkına varanlardan olmadık

Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali’nin altıncı gününde 100. Yıl Kent Parkı’nda hayranlarıyla buluştu. Aydilge, Filistin mücadelesine değinerek, Türkiye’nin zulme karşı en başından beri durduğunu vurgularken 'Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.10.2025 10:26

Paylaş



ABONE OL

Şarkıcı Aydilge, Malatya Kültür Yolu Festivali'nin altıncı gününde, 100. Yıl Kent Parkı'nda hayranlarıyla buluştu.

Eşine yazdığı "Sade Şarkı" eserini seslendirirken eşi Utku Barış Andaç da şarkıcıya sahnede kemanıyla eşlik etti. Aydilge, Filistin mücadelesine de sessiz kalmadı.

Aydilge (İHA)

Ünlü şarkıcı sahnede şunları söyledi:

"Tüm dünya ülkeleri karşı çıkmaya başladı yavaş yavaş. Bu zulmün en başından beri sesini çıkaran sanırım tek ülke biziz. Biz böyle son dakikada farkına varanlardan olmadık. En başından beri bu zulmün karşısında duruyoruz. O yüzden bu zulme karşı çıkan bu vicdanlı halkın, sizlerin sanatçısı olmaktan, bu duyarlı ülkenin bir parçası olmaktan, bu ülkenin vatandaşı olmaktan da çok gurur duyuyorum."

Ünlü sanatçı, konuşmasının ardından dev ekrana yansıtılan Filistin ve Türkiye bayrakları eşliğinde "Yalnızlık Masalı" isimli şarkısını söyledi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN