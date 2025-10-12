Şanlıurfa'da traktör devrildi: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktör şarampole devrildi. Kazada 8 yaşındaki çocuk öldü, babası ve kardeşi yaralandı.

Giriş Tarihi: 12.10.2025 22:40

Paylaş



ABONE OL

Edinilen bilgiye göre kaza, Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada, Hasan Boyatan ile çocukları Berat ve Beşir Boyatan yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Halfeti Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Berat Boybatan (8), doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hasan Boyatan ile oğlu Beşir Boyatan'ın tedavilerinin sürdüğü kazayla ilgili inceleme sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN